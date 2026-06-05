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Gran premio di Monaco: Hamilton vola nelle libere 2

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In queste ore il gran premio di Monaco è il tema in tendenza online, con particolare interesse per le prestazioni straordinarie di Lewis Hamilton durante le libere 2. Il pilota della super Ferrari ha dominato la sessione, lasciando alle spalle Charles Leclerc. Le ultime notizie dal circuito confermano un’ottima performance di Hamilton, che si conferma uno dei favoriti per la gara. L’attenzione degli appassionati è concentrata su questo importante appuntamento nel mondo della Formula 1, con Hamilton che si conferma protagonista indiscusso.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’andamento del gran premio di Monaco, è possibile consultare le fonti online e i motori di ricerca per approfondire la situazione in tempo reale.

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