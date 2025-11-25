Gran Sasso, presentato il dossier per la candidatura a patrimonio Unesco

ISOLA DEL GRAN SASSO – Il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata ha fatto da cornice alla presentazione del dossier per la candidatura del Gran Sasso a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Un passaggio considerato strategico per il futuro dell’area montana, promosso dal GAL Gran Sasso Laga con il sostegno della Regione Abruzzo e dei Comuni del territorio.

All’incontro hanno preso parte il presidente della Regione, Marco Marsilio, e il vicepresidente e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, a testimonianza dell’attenzione della giunta regionale verso un percorso che punta a mettere al centro il valore ambientale, culturale e sociale del massiccio.

L’evento è stato l’occasione per illustrare i contenuti del dossier e le tappe previste per la formalizzazione della candidatura, frutto di un lavoro di analisi e ascolto avviato da mesi. A presentare nel dettaglio il progetto è stato il presidente del GAL Gran Sasso Laga, Carlo Matone, che ha richiamato l’impegno condiviso di amministrazioni locali e realtà associative nel costruire una visione comune di valorizzazione del Gran Sasso.

Alla giornata hanno partecipato anche i rappresentanti della società incaricata dello studio di fattibilità, con sede a Ferrara, e i sindaci dei Comuni del comprensorio, che hanno sottolineato l’importanza di una proposta nata dal basso, condivisa e partecipata dalle comunità locali.

Il Gran Sasso d’Italia, cuore dell’Appennino centrale, viene riconosciuto come un patrimonio unico per biodiversità, paesaggi, storia e tradizioni: un territorio che custodisce specie floristiche e faunistiche rare, un sistema di borghi storici e un ricchissimo patrimonio culturale, materiale e immateriale. Tra gli elementi identitari citati figura la transumanza, già riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, simbolo del legame profondo tra le comunità e l’ambiente montano.

La candidatura mira a rafforzare la resilienza delle aree interne, contrastare lo spopolamento e promuovere forme di turismo sostenibile, capaci di valorizzare il territorio in modo equilibrato, senza snaturarne le caratteristiche. In questo quadro si inserisce anche l’impegno della Regione Abruzzo nel sostenere progetti orientati alla tutela e alla qualificazione del patrimonio ambientale e culturale, riconoscendo nel Gran Sasso un simbolo identitario e un volano per lo sviluppo locale. La presenza del vicepresidente Imprudente ha rimarcato in particolare la centralità della dimensione ambientale e della biodiversità nelle politiche regionali.

Nel suo intervento, il presidente Marsilio ha affermato:

“La candidatura del Gran Sasso rappresenta un’opportunità unica per valorizzare le eccellenze culturali e naturalistiche del nostro territorio, riconoscendo il valore inestimabile del patrimonio immateriale che lo caratterizza. È un percorso che nasce dall’ascolto delle comunità locali e dalla consapevolezza che il Gran Sasso non è solo un simbolo identitario per gli abruzzesi, ma un patrimonio di valore universale -ha dichiarato Marsilio -. La Regione Abruzzo sosterrà con convinzione ogni fase di questo processo, perché crediamo profondamente che lo sviluppo delle nostre aree interne debba passare attraverso la tutela dell’ambiente, la qualità della vita, la valorizzazione delle tradizioni e la capacità di costruire nuove opportunità per i giovani. Questo progetto – ha concluso – guarda lontano e affonda le sue radici nella storia, nella cultura e nella forza delle nostre comunità”.

La presentazione del dossier rappresenta un passaggio importante nel percorso verso la candidatura, che nelle prossime settimane sarà ulteriormente arricchito dal contributo di enti, associazioni, istituti di ricerca e cittadini. Un processo partecipativo che punta a consolidare il valore della proposta agli occhi delle istituzioni nazionali e internazionali e a rafforzare il ruolo del Gran Sasso come riferimento per identità, ambiente e sviluppo sostenibile.