domenica, Dicembre 7, 2025
Gran Sasso, riprendono le ricerche di escursionista disperso

Le operazioni di ricerca per trovare Karol B., un escursionista polacco disperso sul Gran Sasso, sono state nuovamente attivate a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la regione. L’escursionista, che non dava notizie di sé da alcuni giorni, ha suscitato grande preoccupazione tra i soccorritori e i volontari.

Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno reso la situazione particolarmente complessa. Le squadre di soccorso, composte da esperti alpinisti e operatori del soccorso alpino, sono al lavoro per cercare di localizzare il disperso, ma le ristrette visibilità e il rischio di valanghe complicano notevolmente le operazioni.

Le autorità locali hanno ribadito l’importanza della prudenza per chi si avventura in montagna, soprattutto durante i cambiamenti climatici repentini che caratterizzano la stagione invernale. “Stiamo facendo tutto il possibile per trovare Karol e portarlo a casa sano e salvo,” hanno dichiarato i responsabili delle operazioni.

La comunità si è mobilitata, e diversi gruppi di volontari si sono uniti alle ricerche, dimostrando un forte senso di solidarietà. La situazione continua ad essere monitorata attentamente, mentre le famiglie e gli amici attendono notizie con crescente ansia.

