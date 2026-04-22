Gran Sasso: sbloccata la dismissione dell’esperimento LVD dopo anni di polemiche e denunce

Il governo interviene sui Laboratori del Gran Sasso e la vicenda legata all’esperimento LVD, mettendo fine alle polemiche suscitate dalle tonnellate di nafta pericolose stoccate nel sottosuolo del monte. Dopo anni di pressioni da parte del Forum H2O e dell’intervento del Commissario Caputi e della Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sbloccato la situazione e autorizzato la dismissione dell’esperimento.

La notizia è stata accolta con favore da parte del Forum H2O, che ha dichiarato: “Finalmente le 1.000 tonnellate di nafta pericolose possono essere allontanate dalle viscere della montagna, grosso contributo alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso e del suo acquifero”.

Nella lettera inviata ai diversi enti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che non vi sono più vincoli alla smaltimento del materiale per l’INFN, e che l’accordo con i russi non è più vigente. Grazie all’intervento del Commissario Caputi e alle pressioni del Forum H2O, si è finalmente giunti ad una soluzione per rimuovere le sostanze pericolose che costituivano un grave rischio per l’acquifero.

La vicenda era emersa nel 2017, quando il Forum H2O aveva denunciato la presenza di grandi quantità di sostanze pericolose nei laboratori, vicino ai punti di captazione. Dopo il sequestro di parte dei punti di captazione nel 2018, la Regione Abruzzo aveva ordinato la dismissione degli esperimenti e l’allontanamento delle sostanze pericolose. Adesso, finalmente, si potrà procedere con l’allontanamento della nafta e la messa in sicurezza dell’acquifero.

Il Forum H2O ha ribadito l’importanza di questa decisione, auspicando che i Laboratori procedano con urgenza per garantire la sicurezza del sistema Gran Sasso e dell’acquifero. Augurandosi che i rischi a cui era sottoposto l’ambiente vengano ridotti significativamente.