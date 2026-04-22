- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàGran Sasso: sbloccata la dismissione dell’esperimento LVD dopo anni di polemiche e...
Attualità

Gran Sasso: sbloccata la dismissione dell’esperimento LVD dopo anni di polemiche e denunce

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il governo interviene sui Laboratori del Gran Sasso e la vicenda legata all’esperimento LVD, mettendo fine alle polemiche suscitate dalle tonnellate di nafta pericolose stoccate nel sottosuolo del monte. Dopo anni di pressioni da parte del Forum H2O e dell’intervento del Commissario Caputi e della Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sbloccato la situazione e autorizzato la dismissione dell’esperimento.

La notizia è stata accolta con favore da parte del Forum H2O, che ha dichiarato: “Finalmente le 1.000 tonnellate di nafta pericolose possono essere allontanate dalle viscere della montagna, grosso contributo alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso e del suo acquifero”.

Nella lettera inviata ai diversi enti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che non vi sono più vincoli alla smaltimento del materiale per l’INFN, e che l’accordo con i russi non è più vigente. Grazie all’intervento del Commissario Caputi e alle pressioni del Forum H2O, si è finalmente giunti ad una soluzione per rimuovere le sostanze pericolose che costituivano un grave rischio per l’acquifero.

La vicenda era emersa nel 2017, quando il Forum H2O aveva denunciato la presenza di grandi quantità di sostanze pericolose nei laboratori, vicino ai punti di captazione. Dopo il sequestro di parte dei punti di captazione nel 2018, la Regione Abruzzo aveva ordinato la dismissione degli esperimenti e l’allontanamento delle sostanze pericolose. Adesso, finalmente, si potrà procedere con l’allontanamento della nafta e la messa in sicurezza dell’acquifero.

Il Forum H2O ha ribadito l’importanza di questa decisione, auspicando che i Laboratori procedano con urgenza per garantire la sicurezza del sistema Gran Sasso e dell’acquifero. Augurandosi che i rischi a cui era sottoposto l’ambiente vengano ridotti significativamente.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it