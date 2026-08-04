Grande partecipazione per Luca Palamara al Festival di Tagliacozzo: il pubblico anima il dibattito su giustizia e istituzioni

TAGLIACOZZO, 2 agosto 2026 – Un Cortile d’Arme del Palazzo Ducale gremito ha fatto da cornice a uno degli appuntamenti più partecipati dei pomeriggi culturali della 42ª edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate, confermando ancora una volta la capacità della rassegna di trasformare la cultura in un autentico momento di confronto civile. Protagonista dell’incontro è stato Luca Palamara, intervenuto per presentare il volume Il sistema colpisce ancora, scritto insieme al giornalista Alessandro Sallusti. Un’opera che affronta alcuni dei temi più discussi dell’attualità italiana: il funzionamento della magistratura, il sistema delle correnti, il rapporto tra giustizia e politica e le prospettive di riforma dell’ordinamento giudiziario.

Ad aprire l’incontro è stata l’Avv. Donatella Amicucci, che ha introdotto il significato della serata e i principali temi oggetto del dibattito. A guidare il confronto è stato il giornalista Fabio Ciciotti, che ha condotto un’intervista serrata e dinamica, ponendo a Palamara domande dirette e spesso particolarmente incisive sui passaggi più controversi della sua esperienza professionale e dei contenuti del libro.

Le risposte dell’ex magistrato hanno suscitato numerosi momenti di attenzione e partecipazione. In più occasioni, gli applausi del pubblico hanno accompagnato il confronto, tanto da rendere necessario l’invito al silenzio per consentire all’ospite di proseguire nelle proprie argomentazioni. Un clima intenso ma sempre composto, nel quale il dialogo ha prevalso sulla contrapposizione, offrendo ai presenti l’opportunità di ascoltare e riflettere su temi di grande rilevanza istituzionale.

A seguire è intervenuto l’Avv. Franco Colucci, già Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, che ha arricchito il dibattito con un’approfondita riflessione sul sistema giudiziario, richiamando l’attenzione di Palamara anche sulla delicata questione del ridimensionamento della geografia giudiziaria e sulla soppressione del Tribunale di Avezzano, tema che continua a rappresentare una delle principali preoccupazioni per il territorio marsicano.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato quello dedicato alle domande del pubblico. Numerosi cittadini hanno preso la parola rivolgendo osservazioni e quesiti all’ospite, dando vita a un confronto vivace, partecipato e sempre rispettoso. Un dialogo che ha confermato il forte interesse dei presenti verso questioni che incidono direttamente sul rapporto tra istituzioni, giustizia e cittadini.

«Il successo di questo dibattito – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Giovagnorio – dimostra ancora una volta come il Festival Internazionale di Mezza Estate sappia essere non soltanto un grande contenitore di spettacolo e cultura, ma anche uno spazio qualificato di dialogo e confronto sui temi che attraversano la società contemporanea. La partecipazione così numerosa e la qualità del dibattito testimoniano la maturità del nostro pubblico e la capacità di Tagliacozzo di ospitare appuntamenti di alto profilo culturale e civile.»

L’Amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento a Luca Palamara, all’Avv. Donatella Amicucci, al giornalista Fabio Ciciotti, all’Avv. Franco Colucci, allo staff organizzativo del Festival e a tutti i cittadini e visitatori che, con la loro presenza, continuano a rendere i pomeriggi culturali del Festival un importante punto di riferimento per il dibattito pubblico e la crescita culturale del territorio.

Il programma della rassegna proseguirà lunedì 3 agosto, alle ore 18.00, quando il Cortile d’Arme del Palazzo Ducale ospiterà la senatrice Cecilia D’Elia, che presenterà il libro Chi ha paura delle donne. Libertà femminile e questione maschile, dialogando con il senatore Michele Fina. Il 4 agosto, sempre alle ore 18.00, sarà invece la volta della giornalista Annalisa Terranova, che presenterà il volume L’Altro femminismo. Due appuntamenti che si inseriscono nel calendario delle celebrazioni dedicate ai 300 anni dalla morte della poetessa tagliacozzana Petronilla Paolini Massimi, figura considerata tra le antesignane della riflessione sui diritti delle donne.

Per consultare il programma completo della 42ª edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate e conoscere tutti gli appuntamenti in calendario è possibile visitare il sito ufficiale: www.festivaldimezzaestate.it.