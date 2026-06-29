Grandi Pescara e aree interne, Matricciani: “Servono infrastrutture per evitare lo spopolamento”

Nel corso della seduta del Consiglio provinciale di giovedì 25 giugno 2026, Lucio Matricciani, consigliere e presidente del consiglio comunale di Spoltore, ha sottolineato l’importanza di evitare lo spopolamento delle aree interne della provincia di Pescara. Matricciani ha espresso preoccupazione per le possibili ripercussioni della fusione della Grande Pescara, pianificata per il primo gennaio, con Montesilvano e Spoltore.

“Concentrare servizi nell’area costiera rischia di accentuare ulteriormente il fenomeno dello spopolamento dei territori dell’entroterra” ha evidenziato Matricciani durante la seduta. Il consigliere ha specificato che le zone rurali come la Val Pescara e l’area Vestina hanno bisogno di maggiori investimenti e attenzione per prosperare.

Matricciani ha sottolineato che la Provincia deve svolgere un ruolo di impulso nella programmazione territoriale, promuovendo idee e progetti per rivalutare e rilanciare le aree interne. Tra le proposte avanzate, il consigliere ha menzionato il progetto della strada Mare-Monti per migliorare la mobilità e favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone interne.

Dopo il voto favorevole alle linee programmatiche del presidente Giorgio Di Luca, Matricciani ha chiesto alle commissioni provinciali di valutare attentamente la fattibilità delle sue proposte. Il consigliere ha ribadito l’importanza di non sottovalutare le esigenze delle aree interne e di garantire investimenti adeguati per evitare lo spopolamento.

La proposta di Matricciani ha ricevuto l’appoggio della maggioranza durante la seduta del Consiglio provinciale, e ora la palla è nelle mani delle commissioni provinciali per valutare i prossimi passi da compiere. Spoltore, 29 giugno 2026.