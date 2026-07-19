Grandine a Brescia: temporali intensi colpiscono provincia

Nelle ultime ore, la città di Brescia è stata teatro di violenti temporali che hanno portato alla caduta di chicchi di grandine grandi come palline da ping pong. Numerosi alberi sono stati abbattuti e diverse auto hanno riportato danni a causa del maltempo.

Le immagini dei vigili del fuoco al lavoro per fronteggiare gli effetti del maltempo sono state diffuse online e hanno suscitato grande interesse tra gli utenti, tanto che la notizia è in cima ai top trend sui motori di ricerca.

La situazione è in continuo aggiornamento e si consiglia di cercare ulteriori informazioni per avere un quadro completo degli interventi in corso e delle eventuali misure di sicurezza da adottare.