Grandine: danni e disagi nel Trevigiano

La grandine si è abbattuta con violenza nel Trevigiano, trasformando le strade in un manto bianco simile alla neve. Le località di Fontanelle, San Polo di Piave, Gaiarine e Oderzo hanno riportato allagamenti e danni a causa di questa improvvisa tempesta di grandine.

Le strade sono state allagate, i giardini imbiancati e le colture agricole e le aziende hanno subito ingenti danni. La grandine ha colpito in modo improvviso, causando disagi e problemi alla circolazione.

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