Grandine: fenomeno meteorologico in tendenza

La grandine è il tema in tendenza nelle ultime ore, con notizie che rimbalzano sui motori di ricerca. Segnalazioni di chicchi grandi come mandarini nella zona di Milano e Brianza hanno destato preoccupazione tra la popolazione. I violenti temporali hanno causato disagi in città e hinterland, con immagini di grandine che cadono come pietre a Como e sul Lago. La situazione meteorologica rimane instabile e soggetta a nuove allerte. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile approfondire online.