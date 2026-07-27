Grandine: ondata di maltempo nelle Marche

Lunedì 27 Luglio 2026, alle 08:38 in Italia, il tema della grandine è al centro dell’attenzione. Le Marche sono state colpite da un’ondatadi maltempo che ha causato 120 interventi dei vigili del fuoco. Tromba d’aria, grandine e bomba d’acqua hanno distrutto ombrelloni e fatto cadere alberi sulle auto. La situazione meteo ha portato a un allerta per temporali diffusi con rischio di grandinate. La notizia è tra i top trend online e suscita grande interesse. Per ulteriori dettagli, è possibile approfondire online.