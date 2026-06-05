Gratta e vinci: fortunato vincitore a Reggio Emilia

La notizia del fortunato vincitore a Reggio Emilia sta facendo il giro del web in queste ore, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Un giocatore ha vinto la cifra di 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci “Numerissimi” da 20 euro, una vincita eccezionale considerando che su 22 milioni di biglietti solamente due davano il premio massimo.

La particolarità di questa storia sta nel gesto del vincitore, che dopo aver scoperto la sua fortuna ha deciso di lasciare la fotocopia del biglietto vincente sotto la porta della tabaccheria, dando vita a una sorta di caccia al fortunello nella città emiliana.

Il Gratta e Vinci continua a essere un gioco molto popolare in Italia, con storie di vincite che suscitano sempre grande interesse. Questo caso particolare a Reggio Emilia conferma ancora una volta che la fortuna può bussare alla porta di chiunque, anche con un semplice biglietto da 20 euro.

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