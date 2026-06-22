Grecia: norme Ue su farmaci online

In queste ore la Grecia è al centro dell’attenzione online, in cima ai top trend dei motori di ricerca. Un tema che sta suscitando interesse riguarda la vendita online di farmaci da banco e l’intervento della Corte Ue in merito. Secondo quanto emerso, la Corte ha stabilito che i divieti devono riguardare solo le modalità di vendita e non possono vietare una categoria intera di farmaci. Si tratta di una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato farmaceutico europeo, aprendo a nuove possibilità per i consumatori e per le imprese del settore.

La Grecia, con le sue meravigliose isole e paesaggi mozzafiato, continua ad attrarre l’attenzione di chi ama lo sport e la natura. Falesie, gole, sentieri e onde: un mix perfetto per chi cerca emozioni e avventure all’aria aperta. Le isole greche offrono panorami unici e possibilità di praticare sport immersi in una bellezza senza tempo.

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