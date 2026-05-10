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Eventi e Cultura

Grottammare, Valentina Di Ludovico trionfa al Premio “Franco Loi” con il libro “Asimmetrie dei giorni pari”

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L’orgoglio abruzzese brilla a Grottammare (AP) in occasione della 17ª edizione del prestigioso Concorso Letterario Nazionale “Franco Loi”. L’autrice Valentina Di Ludovico ha ricevuto nella serata di ieri (9 maggio) un’importante segnalazione speciale per la sua opera “Asimmetrie dei giorni pari” (Bertoni), distinguendosi nella categoria dedicata ai libri editi di narrativa e saggistica.

Il Premio “Franco Loi”, promosso dall’Associazione “Pelasgo 968” sotto l’egida del Comune di Grottammare e con il supporto di importanti realtà culturali come il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, ha valorizzato il contributo artistico dell’autrice all’interno di una selezione di alto profilo qualitativo. La giuria ha voluto premiare la profondità e lo stile di “Asimmetrie dei giorni pari”, un’opera che conferma il legame profondo tra il talento della scrittrice e la capacità di narrare la complessità del presente.

Questo traguardo rappresenta non solo un successo personale per Valentina Di Ludovico, ma anche una preziosa testimonianza della vivacità culturale che il territorio abruzzese continua a esportare con successo in contesti nazionali di rilievo.

Alessandra Renzetti, giornalista e probabile addetta stampa dell’autrice, ha commentato positivamente l’importante riconoscimento ricevuto da Valentina Di Ludovico al Premio “Franco Loi”. La scrittrice abruzzese si è distinta per la profondità e lo stile della sua opera, confermando il legame tra il suo talento e la capacità di narrare la complessità del presente.

Il Premio “Franco Loi” rappresenta un momento fondamentale per la valorizzazione della cultura abruzzese, evidenziando il talento presente sul territorio che riesce a farsi notare in ambito nazionale. La segnalazione speciale per Valentina Di Ludovico conferma l’importante contributo che l’autrice sta apportando all’ambiente letterario, sottolineando la vivacità culturale dell’Abruzzo.

Il Comune di Grottammare, sede del premio, si conferma un crocevia per la valorizzazione della cultura letteraria e artistica, offrendo spazio e visibilità a talenti emergenti come Valentina Di Ludovico.

La notizia del trionfo abruzzese al Premio “Franco Loi” si diffonde come un segnale positivo per la scena culturale regionale, confermando la presenza di autori di grande talento pronti a farsi conoscere a livello nazionale.

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