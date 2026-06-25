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Gta 6: preordine, costo e versione fisica

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La notizia del pre-order di GTA 6 è tra i trend più ricercati online in queste ore. Si è appreso che il gioco costerà £70 e che l’edizione fisica non conterrà un disco. Inoltre, Take-Two ha fissato il prezzo di ‘Grand Theft Auto VI’ a $79.99, confermando il lancio per il 19 novembre.

Queste informazioni stanno generando grande interesse tra gli appassionati del celebre franchise videoludico, con numerosi utenti alla ricerca di dettagli e anticipazioni sul sesto capitolo della serie. L’assenza del disco nell’edizione fisica potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui i giocatori accedono e fruiscono dei contenuti di gioco.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, è possibile approfondire la questione online, dove la discussione su GTA 6 è vivace e costantemente aggiornata.

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