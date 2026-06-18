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Gta6: svelata copertina e data prenotazioni

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È giovedì 18 giugno 2026 e il tema in tendenza che sta catalizzando l’attenzione online è GTA 6. Un nuovo trailer ha finalmente svelato la copertina del tanto atteso gioco, accompagnata dalla data ufficiale di apertura delle prenotazioni. Questa notizia ha rapidamente guadagnato terreno sui motori di ricerca, posizionandosi in cima ai top trend delle ricerche online.

Le ultime informazioni riguardanti GTA 6 stanno generando grande hype tra gli appassionati di videogiochi, con previsioni che indicano una vendita record di oltre 45 milioni di copie al lancio. L’attesa per il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto è palpabile, con fan di tutto il mondo pronti a immergersi in un’esperienza di gioco rivoluzionaria.

Per tutti coloro interessati a saperne di più su GTA 6 e sulle ultime novità rilasciate, è possibile approfondire online per restare aggiornati su tutte le ultime informazioni riguardanti il gioco più atteso del momento.

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