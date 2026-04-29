Guardiagrele, Lega esclusa dalla lista: accuse di politicamente inaffidabile e poco corretto.

Il sindaco uscente di Guardiagrele, Di Prinzio, è stato accusato di essere politicamente inaffidabile e poco corretto dalla Lega, che è stata esclusa dalla lista di centrodestra per le elezioni amministrative di maggio. Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale del partito, insieme a Maurizio Bucci, segretario provinciale Lega Chieti, e il consigliere comunale Evelina Odorisio hanno espresso la propria delusione riguardo alla decisione di Di Prinzio.

Bocchino ha sottolineato l’atteggiamento imbarazzante del sindaco uscente, che ha inizialmente chiesto un incontro con la Lega per evitare che il partito presentasse una lista alle elezioni, ma poi ha deciso di escludere la Odorisio dalla propria lista due giorni prima della presentazione ufficiale. Questo comportamento è stato definito “scorretto” dalla vice coordinatrice regionale.

Odorisio ha contestato le dichiarazioni di Di Prinzio riguardo alla lista civica “senza imposizioni dei partiti”, sottolineando che il sindaco uscente era stato coinvolto attivamente nella costruzione di una lista competitiva per le elezioni. Inoltre, Odorisio ha accusato Di Prinzio di non rispettare gli accordi pre-elettorali, evidenziando la mancanza di correttezza politica da parte sua.

Il segretario provinciale Bucci ha elogiato l’impegno e il lavoro svolto da Odorisio a Guardiagrele negli anni, definendo la sua esclusione una perdita per l’intera città. Bucci ha poi concluso affermando che non sono state create le condizioni all’interno del centrodestra per permettere la ricandidatura di Odorisio e che Di Prinzio ha scelto di interrompere le trattative con la Lega.

In conclusione, la Lega ha espresso il proprio disappunto per l’esclusione dalla lista di centrodestra a Guardiagrele e ha criticato il comportamento di Di Prinzio, definendolo politicamente inaffidabile e poco corretto.