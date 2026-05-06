Guardiagrele, polemiche tra Lega e Di Prinzio: Odorisio accusa il sindaco di ipocrisia e ambiguità

Il consigliere comunale della Lega a Guardiagrele, Evelina Odorisio, ha espresso il suo disappunto nei confronti del sindaco Di Prinzio, definendolo ipocrita e ambiguo. Secondo Odorisio, Di Prinzio avrebbe dovuto essere più coerente nei confronti della coalizione di centrodestra, evitando di manifestare contrarietà al suo reinserimento nella lista solo due giorni prima della presentazione delle stesse.

Odorisio ha anche dichiarato di essere uscita dalla maggioranza non per fuggire dai problemi della città, ma perché esclusa dalle decisioni amministrative sin dall’inizio del mandato. Nonostante i suoi sforzi per mettere in campo progetti e iniziative per Guardiagrele, sostiene di essere stata sminuita anziché supportata dal suo gruppo di appartenenza. La consigliera ha anche sottolineato di non aver mai osteggiato il lavoro di governo, ma di aver cercato di coinvolgere il Consiglio nella discussione di temi importanti per la città.

In merito alle dichiarazioni del sindaco sul suo operato, Odorisio ha affermato di non aver mai mancato di rispetto agli accordi presi, contrariamente a quanto avvenuto da parte di Di Prinzio in passato. La consigliera ha invitato i cittadini a essere più attenti alla vita sociale e a partecipare attivamente al rinnovamento politico e culturale della città.

Odorisio ha concluso il suo intervento sottolineando che dinamiche conflittuali e poco trasparenti nella politica locale possono portare solo a un allontanamento dei cittadini dall’ambito politico, esortando soprattutto i giovani a essere motore del cambiamento per una Guardiagrele futura migliore.