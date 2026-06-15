Guerra Iran: tensioni in aumento

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a tenere il mondo con il fiato sospeso. L’ultima dichiarazione di Trump riguardo all’accordo con Teheran ha scatenato una nuova ondata di discussioni e preoccupazioni.

La situazione geopolitica nella regione del Medio Oriente è sempre più intricata, con l’Europa che cerca di mediare per evitare uno scenario di guerra imminente.

Le dichiarazioni della tv di Teheran sottolineano la vittoria dell’Iran nella sfida con gli Stati Uniti, mentre i nodi cruciali di nucleare, soldi e pedaggi rimangono sul tavolo delle trattative.

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