Guerra Ucraina e Russia: attacchi e vittime nella notte

La guerra tra Ucraina e Russia continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. Nelle ultime ore, un missile russo ha colpito la famiglia Voronov, causando la morte dei genitori e dei sette figli. Altre notizie tragiche arrivano da Kryvyi Rih, dove sei persone hanno perso la vita in un attacco russo.

La situazione è particolarmente critica a Kryvy Rih e Kiev, teatri di pesanti bombardamenti che hanno segnato la notte. I danni e le vittime si moltiplicano, mentre la comunità internazionale resta in allerta.

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