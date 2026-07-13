Guerra Ucraina Russia: tensione e scontri in aumento

La situazione tra Ucraina e Russia continua a tenere banco, con tensioni e scontri che si intensificano giorno dopo giorno. Le ultime ore hanno visto un aumento degli attacchi da entrambe le parti, con conseguenze drammatiche per la popolazione civile.

Le recenti incursioni di droni ucraini su Mosca hanno provocato vittime e feriti, scatenando la reazione della Russia che ha deciso di sospendere le navigazioni sul Mar d’Azov per i velivoli provenienti da Kiev.

Intanto, si susseguono gli eventi sul fronte: raid russi su città ucraine come Zaporizhzhia e Odessa hanno causato morti e danni alle infrastrutture portuali, mentre Kiev ha denunciato attacchi a una nave del Togo e a importanti strutture nella regione di Odessa.

La comunità internazionale si sta mobilitando: oggi a Parigi si tiene il vertice dei volenterosi per discutere la situazione in Ucraina, cercando soluzioni diplomatiche per porre fine a un conflitto sempre più violento e pericoloso.

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