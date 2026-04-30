- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Aprile 30, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaGuida turistica: bando per l’abilitazione 2026
Notizie Italia

Guida turistica: bando per l’abilitazione 2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

La guida turistica è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia che è diventata uno dei trend più cercati online e in cima alle ricerche sui motori di ricerca. Il Ministro Mazzi ha annunciato il bando per l’esame di abilitazione nazionale alla guida turistica, dando il via al nuovo percorso per il conseguimento dell’abilitazione. Questa opportunità si rivolge ai diplomati che desiderano esercitare la professione di guida turistica, offrendo loro la possibilità di ottenere l’abilitazione per il 2026.

Questo annuncio rappresenta un’importante occasione per coloro che ambiscono a diventare guide turistiche qualificate e competenti nel settore. La figura della guida turistica svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del turismo, offrendo agli visitatori un’esperienza ricca di conoscenze e suggestioni durante le visite guidate.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online alla ricerca di informazioni aggiornate e dettagliate sul bando per l’abilitazione alla guida turistica per il 2026.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it