Guida TV: Cosa vedere stasera in prima e seconda serata. Dai Mondiali 2026 ai grandi capolavori del cinema

Un palinsesto ricchissimo tra sport di altissimo livello, prime visioni cinematografiche ed intramontabili classici d’autore: ecco la mappa completa dei programmi da non perdere oggi.

La serata televisiva si preannuncia densa di appuntamenti straordinari, capace di intercettare i gusti di una platea eterogenea che spazia dai tifosi più accaniti ai cinefili più esigenti. Con un’offerta così ramificata tra reti generaliste e canali tematici del digitale terrestre, orientarsi nel palinsesto può diventare un’impresa. Per chi desidera consultare l’elenco completo e aggiornato in tempo reale minuto per minuto, il consiglio è di affidarsi a piattaforme specializzate come ProgrammiTv.com, lo strumento ideale per non perdere nemmeno un aggiornamento sulla programmazione serale. Vediamo ora nel dettaglio quali sono i titoli imperdibili e le gemme nascoste di oggi.

Il grande sport in prima serata: l’emozione dei Mondiali 2026

Rai 1 e la febbre calcistica. Il punto focale della prima serata è senza dubbio su Rai 1, che a partire dalle ore 20:30 si collegherà in diretta per trasmettere un attesissimo match dei Mondiali di calcio 2026. La massima competizione planetaria entra nel vivo, regalando novanta minuti di pura adrenalina e spettacolo tecnico. Al termine dell’incontro, la linea passerà direttamente alla storica rubrica di approfondimento “Notti Mondiali” (in onda a partire dalle 23:15 e con un secondo blocco a mezzanotte), dove esperti, ex calciatori e giornalisti analizzeranno gli episodi chiave della partita, i retroscena tattici e le interviste a caldo dai campi da gioco. Per gli amanti dello sport, la serata prosegue su Rai Sport con la sintesi delle tappe cruciali del Tour de France alle 22:00 e a mezzanotte.

Cinema d’autore e grandi prime visioni

Un’offerta cinematografica stellare. Per chi preferisce lasciarsi trasportare dalla magia del grande schermo, l’offerta odierna è straordinariamente competitiva e spazia tra epoche e generi radicalmente diversi.

Rai 3 e il romanticismo d’autore. Su Rai 3 alle 21:15 va in scena la poesia del regista Claude Lelouch con “I migliori anni della nostra vita” (2019), commovente capitolo che ritrova Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée cinquant’anni dopo il leggendario “Un uomo, una donna”. A seguire, alle 22:50, la rubrica “Quells che il cinema” offrirà una panoramica sulle ultime novità nelle sale.

I drammi d’autore su LA7. Spostandosi su LA7 alle 21:15, Ferzan Özpetek firma una delle sue pellicole più intime e celebrate, “Saturno contro” (2007), una potente riflessione sui legami d’amore, amicizia e lutto interpretata da un cast corale eccezionale. In seconda serata, alle 23:15, la rete propone l’emozionante versione cinematografica de “I miserabili” (1998) diretta da Bille August, con Liam Neeson nei panni di Jean Valjean.

Cinecittà e Hollywood vintage su Rai Movie. Se si cerca una serata all’insegna dell’eleganza classica, Rai Movie (canale 24) propone alle 21:10 l’intramontabile capolavoro “Vanzanze romane” (1953) con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Una scelta perfetta per una serata all’insegna della nostalgia e della bellezza senza tempo. In seconda serata cambia decisamente il registro con il thriller noir dei Manetti Bros, “Diabolik – Chi sei?” (2023), in onda alle 23:15.

Adrenalina, Thriller e Satira per una serata alternativa

Azione mozzafiato su Italia 1. Non mancano le opzioni per gli amanti del brivido puro e dell’azione hollywoodiana. Italia 1 propone in prima serata (ore 21:30) “Prey – La grande caccia”, un survival thriller adrenalinico del 2024 diretto da Mukunda Michael Dewil, seguito alle 23:18 dal cult movie d’azione con Bruce Willis “Duro da uccidere” (1990).

Sci-Fi ed Effetti Speciali sul Canale 20. Sul canale 20, gli appassionati di fantascienza e grandi effetti speciali troveranno pane per i loro denti con l’epopea robotica di Michael Bay “Transformers – La vendetta del caduto” (2009) alle ore 21:10, a cui seguirà il capitolo conclusivo della trilogia originale delle sorelle Wachowski, “Matrix Revolutions” (2003), a mezzanotte inoltrata.

La satira graffiante sul Nove. Chi invece preferisce chiudere la giornata con un sorriso pungente e dissacrante potrà sintonizzarsi sul Nove a partire dalle 21:30, dove Maurizio Crozza mette in scena il meglio della sua satira politica e sociale con “I migliori Fratelli di Crozza”, un appuntamento imperdibile per ridere dei paradossi della nostra attualità.

Considerazioni finali per lo spettatore

Che la vostra scelta ricada sull’agonismo sportivo internazionale, sull’intensità del cinema d’autore o sulla leggerezza dei varietà comici, la televisione italiana stasera offre un ventaglio di opzioni straordinariamente variegato. Preparate il telecomando, mettetevi comodi e godetevi una splendida serata di intrattenimento.