“Gust’Art”, il cibo che diventa arte: presentata la rassegna culturale itinerante tra gusto e bellezza nei luoghi simbolo della Marsica

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Cinque appuntamenti in cinque luoghi simbolo della Marsica per raccontare il cibo attraverso l’arte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stata presentata ufficialmente nella Sala Conferenze “F. De Nicola” del Comune di Avezzano la rassegna culturale “Gust’Art: il cibo che ispira capolavori”, un progetto che unisce due mondi solo apparentemente distanti – quello enogastronomico e quello artistico – offrendo un percorso multisensoriale che attraverserà il territorio nei mesi estivi.Alla conferenza stampa ha preso parte il Vicesindaco Domenico Di Berardino, che ha espresso vivo apprezzamento per un’iniziativa capace di mettere in dialogo l’eccellenza agroalimentare locale con il patrimonio artistico, in una chiave innovativa e profondamente identitaria – si apprende dal portale web ufficiale. «Progetti come questo – ha sottolineato – rappresentano una straordinaria opportunità per valorizzare il territorio attraverso sinergie virtuose tra Comuni, istituzioni scolastiche, enti culturali e associazioni locali».Il viaggio di Gust’Art toccherà alcune delle location più suggestive del comprensorio marsicano: si parte il 28 giugno all’Aia dei Musei di Avezzano, per proseguire al Castello Piccolomini di Celano il 5 luglio, alla Torre di Santa Jona il 10 agosto, al Castello Piccolomini di Ortucchio il 24 agosto, e concludere – in un simbolico ritorno alle origini – il 6 settembre di nuovo all’Aia dei Musei, con un incontro dedicato al tema della “Tavola imbandita”.Il cuore del progetto – ideato all’interno dell’I.I.S. “Arrigo Serpieri” – è stato raccontato dalla prof.ssa Lola Babbo, che ha messo in evidenza l’importanza di coniugare formazione, tradizione e innovazione, in particolare nel contesto del nuovo percorso “4+2” dedicato alla trasformazione dei prodotti agroalimentari.La rassegna è realizzata in collaborazione con l’Associazione Marsicana Sommelier, rappresentata da Piero Cipriani, che ha sottolineato il ruolo fondamentale che le associazioni possono avere nel diffondere la cultura del cibo e del vino anche attraverso percorsi brevi di degustazione, strumenti efficaci per avvicinare le persone al patrimonio enogastronomico locale – Tra i protagonisti dell’iniziativa anche la dott.ssa Pasquina Fracassi, coordinatrice del progetto, la cui visione e capacità organizzativa sono state riconosciute come determinanti per la realizzazione dell’intero ciclo di incontri.Presente all’evento anche la consigliera comunale di Celano, Lisa Carusi, che ha definito “Gust’Art” un progetto innovativo e unico nel suo genere in Marsica, capace di esplorare il cibo non solo nella sua dimensione materiale, ma anche in quella simbolica, artistica e culturale, con l’obiettivo di creare momenti di crescita condivisa all’interno delle comunità locali.Un ulteriore elemento distintivo del progetto è la collaborazione con il Liceo Artistico e l’I.I.S. “Galileo Galilei” di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli studenti, guidati dai professori Olga Ciciotti (Arti Figurative) e Roberto Falco (Grafica), hanno curato la locandina ufficiale della rassegna, offrendo un contributo creativo e tangibile alla comunicazione visiva dell’evento – recita il testo pubblicato online. Infine, è intervenuta anche la dott.ssa Flavia De Sanctis, responsabile dell’Aia dei Musei, che ospiterà il primo e l’ultimo appuntamento della rassegna – si apprende dal portale web ufficiale. A conclusione della presentazione, il Vicesindaco Di Berardino ha voluto rinnovare i ringraziamenti a tutti i soggetti coinvolti, ribadendo come “la collaborazione interistituzionale rappresenti una base solida per costruire il futuro culturale ed economico del territorio”.“Gust’Art” si presenta così come un progetto culturale a tutto tondo, capace di parlare al territorio con il linguaggio universale della bellezza e del gusto – recita il testo pubblicato online.

