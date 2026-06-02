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Hacker attaccano account Instagram famosi tramite Meta AI

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Nelle ultime ore, il tema di spicco online riguarda l’infiltrazione di hacker in account Instagram di alto profilo sfruttando Meta AI. La notizia è diventata virale e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

I cyber criminali sono riusciti a ingannare il supporto bot di Meta per ottenere accesso a account importanti, come ad esempio quello della Casa Bianca di Barack Obama. L’ultimo aggiornamento del feed risale a pochi minuti fa, confermando che l’argomento è al centro dell’attenzione in questo momento.

Questa vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza online e sull’utilizzo delle tecnologie IA da parte di grandi piattaforme come Instagram. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione e ad approfondire ulteriormente la questione per rimanere informati.

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