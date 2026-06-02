Hacker attaccano account Instagram famosi tramite Meta AI

Nelle ultime ore, il tema di spicco online riguarda l’infiltrazione di hacker in account Instagram di alto profilo sfruttando Meta AI. La notizia è diventata virale e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

I cyber criminali sono riusciti a ingannare il supporto bot di Meta per ottenere accesso a account importanti, come ad esempio quello della Casa Bianca di Barack Obama. L’ultimo aggiornamento del feed risale a pochi minuti fa, confermando che l’argomento è al centro dell’attenzione in questo momento.

Questa vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza online e sull’utilizzo delle tecnologie IA da parte di grandi piattaforme come Instagram. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione e ad approfondire ulteriormente la questione per rimanere informati.