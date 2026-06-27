Hacker: attacco informatico a Trenitalia

Il tema degli hacker è al centro dell’attenzione in queste ore, con un attacco informatico che ha colpito Trenitalia. Le ultime notizie parlano di violazioni dei dati personali dei passeggeri, con il direttore della polizia postale Gabrielli che mette in guardia sul rischio di truffe e link sospetti.

L’ultimo aggiornamento risale alle 11:50 di oggi e la notizia è tra le più ricercate online, in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si raccomanda quindi attenzione nell’apertura di mail e messaggi sospetti, per evitare di cadere vittima di ulteriori attacchi informatici.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online alla ricerca di fonti affidabili.