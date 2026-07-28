Hacker: attacco informatico paralizza mercato immobiliare Romania

Il tema degli hacker è al centro dell’attenzione in queste ore, con un particolare evento che ha scosso la Romania: un cyber criminale è riuscito a cancellare l’intero database del catasto, provocando il blocco del mercato immobiliare nel paese. Questo attacco informatico ha generato grande preoccupazione tra gli operatori del settore e le autorità competenti, che stanno cercando di risolvere la situazione al più presto.

La notizia ha rapidamente scalato le classifiche dei trend online, diventando uno dei temi più cercati sui motori di ricerca. L’episodio in Romania evidenzia ancora una volta quanto sia importante proteggere le infrastrutture digitali da attacchi informatici sempre più sofisticati e dannosi.

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