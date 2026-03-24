Hai Bin Rock Festival: 10 anni di musica con Kiss This e Maiden Division live a Pescara

Il prestigioso Hai Bin Rock Festival festeggerà il suo decimo anniversario con un grande evento che si terrà il prossimo 27 marzo 2026 alle ore 20.00 presso l’Hai Bin di Pescara, in Viale della Riviera, 44. La serata sarà allietata da due delle più importanti tribute band abruzzesi: i Kiss This e i Maiden Division. Ad aprire il concerto ci saranno i Reptile Revolution, rock band ufficiale dell’Accademia Musicale Lizard di Pescara.

I Kiss This sono una cover band abruzzese dei celebri Kiss, famosi per i loro spettacolari concerti. La band offre al pubblico una fedele riproduzione dei grandi classici dei Kiss, con costumi, trucco e una carica esplosiva che riporta in vita l’atmosfera dei leggendari live della band statunitense.

I Maiden Division, una delle tribute band più seguite degli Iron Maiden in Italia, sono conosciuti per lo spettacolo coinvolgente e fedele alle sonorità del gruppo inglese che ha fatto la storia dell’Heavy Metal mondiale. La band italiana è ufficialmente riconosciuta da Dennis Stratton, ex chitarrista degli Iron Maiden, e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Phil Campbell (Motorhead) e Mr. Big.

Christian Di Cintio, gestore dell’Hai Bin, ha commentato l’importante anniversario dichiarando: “Era il 2014 quando, spinti dall’amore per il rock, decidemmo di portare la nostra passione sul palco. Da quel momento il nostro Rock Festival è cresciuto di anno in anno, diventando un punto di riferimento per gli amanti della musica nella regione. Dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, il festival è tornato con grande successo nel 2021, e quest’anno riproporrà la sua formula vincente”.

L’Hai Bin Rock Festival promette quindi di regalare emozioni e divertimento a tutti gli appassionati di musica rock, celebrando dieci anni di storia e confermandosi come un evento imperdibile per gli amanti del genere. La serata si preannuncia davvero speciale, con una lineup di band di grande qualità che coinvolgeranno il pubblico con il loro talento e la loro passione per la musica.