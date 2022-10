Halloween al Castello Della Monica: un pomeriggio di giochi e attività didattiche per i più piccoli

- Advertisement -

“Halloween al Castello”: un pomeriggio dedicato ai più piccoli, tra giochi e attività didattiche nella splendida cornice del Castello Della Monica – E’ l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione “I ragazzi di corso San Giorgio, per il 31 ottobre, quando il Castello ospiterà grandi e piccini, dalle 17:00 alle 20:00, con tutta una serie di attività dedicate ai più piccoli a cura degli operatori del Polo museale della città di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Non mancheranno, per l’occasione, anche un momento “magico”, grazie alla partecipazione all’evento del “Mago Popetti”, e l’animazione musicale a cura di Farearte – si apprende dalla nota stampa. “Dopo Pompieropoli, che ha visto una straordinaria partecipazione, abbiamo voluto organizzare un secondo appuntamento dedicato ai più piccoli – sottolinea l’assessore agli Eventi Antonio Filipponi – che vuole unire divertimento e cultura – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo è infatti quello di far conoscere loro il Castello, nella modalità più adatta – si apprende dal portale web ufficiale. Non posso che sottolineare l’impegno del Polo museale, sempre presente e attento alle iniziative rivolte ai nostri bambini”.

