Hantavirus a Milano: ultime novità e aggiornamenti

La notizia dell’hantavirus a Milano è al momento uno dei temi più cercati online, in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento risale alle 23:40 di stasera. Si parla di test effettuati allo Spallanzani e di allerta negli uffici di sanità marittima. Un turista inglese è stato isolato al Sacco di Milano, dopo essere stato a contatto con la seconda vittima. Inoltre, c’è stata una smentita da parte della sindaca di Villa San Giovanni riguardo a un presunto contagio. Per ulteriori informazioni e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online.