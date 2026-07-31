Harry, duca di Sussex: ascesa grazie a Re Carlo

Il tema del principe Harry, duca di Sussex, è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultima notizia riguardante Harry vede un significativo aumento della sua popolarità, merito di una presunta pace raggiunta con Re Carlo. Secondo indiscrezioni, pare che il principe abbia risalito nei sondaggi di gradimento grazie a un accordo con suo padre, il principe di Galles.

Le voci di corridoio suggeriscono che il rapporto tra Harry e suo fratello William sia teso, con quest’ultimo che sarebbe già proiettato verso il suo futuro regno. Al contrario, sembra che Harry abbia trovato un terreno comune con Re Carlo, che avrebbe apprezzato la sua flessibilità e apertura al dialogo. Questi retroscena stanno alimentando le discussioni online e suscitando l’interesse del pubblico.

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