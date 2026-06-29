Harry duca di Sussex: ritorno a Londra senza Meghan e figli

In queste ore, il tema di Harry duca di Sussex è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Secondo indiscrezioni, Harry starebbe valutando un viaggio a Londra senza la presenza di Meghan e dei figli. La situazione sembra essere avvolta da segreti accordi tra Re Carlo III e il principe Harry per garantire che la visita non venga commercializzata e che non vi siano interviste o foto social non concordate preventivamente.

Questo possibile viaggio suscita curiosità e dibattiti sulle dinamiche interne alla famiglia reale britannica. L’assenza di Meghan e dei bambini potrebbe far ipotizzare che si tratti di una visita di carattere più personale o legata a questioni specifiche di Harry.

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