helmon rivoluziona la cybersecurity per le PMI italiane

Le piccole e medie imprese italiane da oggi hanno un nuovo alleato contro le minacce informatiche: nasce helmon, la soluzione innovativa che rende la cybersecurity accessibile a tutte le aziende, anche alle più piccole, con protezione completa, personalizzata e trasparente.

helmon è stata fondata da CDP Venture Capital SGR e Cy4Gate, due realtà leader nei rispettivi settori, che hanno unito le forze per colmare il gap di sicurezza informatica delle PMI italiane. Con sede a Roma, helmon offre un approccio end-to-end alla cybersecurity, dalla valutazione dei rischi alla risposta agli incidenti, fino alla copertura assicurativa contro i rischi cyber residui.

PMI e sicurezza informatica: uno scenario che impone un cambio di paradigma.

Le PMI rappresentano oltre il 95% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese e, secondo stime accreditate, il mercato della cybersecurity per le PMI è destinato a superare i 750 milioni di euro entro il 2028, spinto dall’aumento delle minacce digitali e dalle nuove normative europee in materia di sicurezza informatica, tra cui la Direttiva NIS2.

Molte imprese, tuttavia, faticano ad adottare soluzioni efficaci, spesso a causa della mancanza di competenze interne e dell’elevata complessità delle offerte tradizionali.

Inoltre, meno del 5% delle PMI dispone di una copertura assicurativa contro i rischi cyber, nonostante l’aumento esponenziale degli attacchi informatici e la crescente efficacia di questi strumenti.

Un modello innovativo: sicurezza informatica alla portata di tutte le PMI

helmon si pone l’obiettivo di colmare questo divario, offrendo alle PMI un’offerta di cybersecurity su misura, intuitiva ed economicamente sostenibile, introducendo un modello di protezione digitale che si articola in quattro pilastri principali:

Protezione su misura : servizi calibrati in base alle dimensioni e al livello di rischio dell’azienda, per ottimizzare i costi e garantire una copertura adeguata.

E-commerce guidato : un percorso di acquisto online intuitivo e assistito dall’Intelligenza Artificiale, che consente alle imprese di selezionare la soluzione di sicurezza più adatta con pochi click.

Cyber insurance dedicata : un’esclusiva polizza assicurativa che tutela le PMI dal rischio cyber residuo, offrendo una copertura finanziaria e un supporto immediato in caso di attacco.

Monitoraggio continuo : con una gestione completa del rischio, dall’analisi preventiva ai piani di recovery, helm on offre un supporto continuo per prevenire, mitigare e rispondere agli incidenti informatici.

“La sicurezza informatica è un tema sempre più centrale che riguarda da vicino anche le PMI, che si mostrano sempre più interessate a comprendere come poter proteggere meglio il proprio business”, afferma Guglielmo Carsana, Amministratore Delegato di helmon. “Il nostro obiettivo è offrire una soluzione semplice, accessibile ed efficace, che consenta agli imprenditori di concentrarsi sulla crescita del proprio business senza il timore di subìre danni economici e reputazionali a causa di attacchi informatici”.

helm on : sicurezza digitale per un’Italia più resiliente

L’innovazione di helmon si sostanzia nella capacità di unire la migliore tecnologia cyber con un approccio assicurativo integrato, semplificando l’accesso alla protezione informatica e garantendo alle PMI strumenti concreti per difendersi dalle minacce digitali.