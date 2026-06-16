Herve Renard: il nuovo ct della Tunisia

In queste ore, il nome di Herve Renard è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Dopo il caos seguito alla pesante sconfitta della Tunisia e all’esonero di Lamouchi, sembra che Renard abbia preso il suo posto come nuovo commissario tecnico della squadra. Le discussioni in corso nella Federazione tunisina suggeriscono che la decisione potrebbe essere imminente, portando così una ventata di cambiamento nella nazionale.

Herve Renard, noto allenatore nel panorama calcistico internazionale, potrebbe portare la sua esperienza e il suo carisma per risollevare le sorti della squadra tunisina, cercando di ristabilire l’armonia tra giocatori e staff tecnico. La sua nomina potrebbe rappresentare un punto di svolta per la squadra, con l’obiettivo di ricostruire un clima positivo e di prepararsi al meglio per le prossime sfide.

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