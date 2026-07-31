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Hitze: caldo record e rischio temporali in Europa

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Il tema in tendenza in queste ore è il caldo torrido, che sta spingendo le temperature alle stelle in molte parti d’Europa. La situazione è particolarmente critica in diverse regioni, con temperature record che stanno mettendo a dura prova la popolazione e le infrastrutture.

Parallelamente alla calura intensa, si sta profilando anche il rischio di forti temporali e violenti temporali, che potrebbero portare un po’ di sollievo ma anche nuove problematiche legate a piogge intense, grandinate e raffiche di vento.

La situazione attuale è in costante evoluzione, con le autorità e i cittadini che sono allerta per affrontare al meglio questa ondata di caldo eccezionale. Per gli aggiornamenti in tempo reale su questa situazione e per ulteriori dettagli, ti invitiamo a cercare online.

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