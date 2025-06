“HO PERSO LA FOCE” PER IL PROGETTO “MOLTI DI PIU’ “

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Per il progetto del Teatro Stabile d’Abruzzo “MOLTI DI PIÙ”, la linea trasversale a tutte le attività di produzione e ospitalità che impegna lo Stabile alla solidarietà, all’inclusione, al rispetto delle diversità, all’equità e alla parità di genere, va in scena all’Auditorium del Parco, L’Aquila, sabato 5 luglio, ore 19.00, HO PERSO LA FOCE regia di Martina Marchi, testo di Emanuele Carcano con Emanuele Carcano, Omar Ferroni, Giulia Frigerio, Ramona Lucia Opris. Una produzione Compagnia Teatrale Senza Parole – Uno spettacolo nella lingua dei segni, per sensibilizzare il pubblico udente, favorire una maggiore consapevolezza sulla diversità linguistica e culturale, rafforzare il senso di comunità tra i partecipanti, creando spazi di condivisione, ed anche un’opportunità di crescita personale e professionale per attori sordi – precisa la nota online. Inserito nell’ambito de I Cantieri dell’Immaginario, la pièce racconta le disavventure di Vlad, un udente che si trova catapultato in un mondo di sordi dove tutti comunicano in LIS (Lingua dei Segni Italiana). Vlad si sforza di comprendere e farsi comprendere da coloro che usano la LIS, scoprendo le sfide e le peculiarità di questa lingua – Una delle situazioni ricorrenti nello spettacolo riguarda l’interpretazione dei movimenti labiali – I sordi utilizzano la lettura labiale per comprendere la lingua parlata, ma la somiglianza tra le forme delle lettere V e F può causare fraintendimenti: “la voce” può essere erroneamente interpretata come “la foce”, a causa della similitudine nella morfologia del movimento labiale delle lettere V e F. Questa ambiguità diventa il nucleo centrale del titolo dello spettacolo, “Ho perso la foce”. Attraverso situazioni comiche, toccanti e talvolta frustranti viene esplorato il tema della comunicazione interculturale, offrendo al pubblico una prospettiva unica sulle sfide e le emozioni vissute da una persona sorda nel suo quotidiano – riporta testualmente l’articolo online. Lo spettacolo viene tradotto in parte in italiano e in LIS, ma tutto il resto è soltanto pantomima – si apprende dal portale web ufficiale. Riuscendo a coinvolgere sia il pubblico udente che il pubblico sordo – aggiunge testualmente l’articolo online. Biglietti su www.ciaotickets.com/it/biglietti/ho-perso-la-foce-0 o all’Info Point in Piazza Battaglione degli Alpini, L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

