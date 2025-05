Home Care Premium 2025–2028: aperto l’accreditamento per i professionisti sociosanitari

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 30 maggio 2025 – Il Comune di Chieti ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l’accreditamento di professionisti e operatori socio-sanitari, in vista dell’attuazione del progetto Home Care Premium 2025–2028 promosso dall’INPS. Il programma, rivolto a dipendenti e pensionati pubblici e ai loro familiari non autosufficienti, prevede il potenziamento dei servizi domiciliari attraverso il coinvolgimento di figure qualificate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel link l’avviso: https://www.comune – chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/avviso-pubblico-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-professionisti-accreditati-per-lerogazione-delle-prestazioni-integrative-del-progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. html “Parliamo di un’opportunità concreta che rafforza l’assistenza domiciliare e supporta i nuclei familiari in difficoltà – dichiara l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini –. Home Care Premium è un progetto strategico, perché integra interventi professionali di qualità con un contributo economico, per aiutare le famiglie a gestire situazioni di fragilità. L’avviso è aperto a un’ampia platea di figure, e auspichiamo una partecipazione significativa da parte del territorio, per assicurare la migliore risposta possibile ai bisogni assistenziali della nostra comunità. Investire sull’assistenza domiciliare significa rafforzare la rete di welfare locale e sostenere davvero la qualità della vita delle persone fragili – aggiunge la nota pubblicata. Il nostro obiettivo è quello di costruire risposte sempre più efficaci e integrate ai bisogni delle famiglie”. Due le linee principali di intervento previste dal progetto: · Un contributo mensile per l’assunzione diretta di assistenti familiari; · L’erogazione gratuita, interamente a carico dell’INPS, di prestazioni domiciliari specialistiche – Possono accreditarsi: terapisti occupazionali, fisioterapisti, logopedisti, psicologi e psicoterapeuti, educatori, OSS, OSA, infermieri, nutrizionisti, terapisti della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva – viene evidenziato sul sito web. L’elenco degli operatori sarà aggiornato periodicamente fino alla scadenza del progetto (30 giugno 2028), con una prima finestra utile per le domande fissata entro il 6 giugno 2025. Le domande vanno inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune – chieti.it indicando nell’oggetto “Accreditamento Home Care Premium 2025”. Per informazioni è possibile consultare il sito www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it o contattare telefonicamente il numero 0871/341566 dal lunedì al venerdì (9:30–12:30). Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marcella Piattelli – precisa la nota online. ,

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it