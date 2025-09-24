- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 25, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàHome Care Premium 2025–2028: appello dell’Amministrazione per l’accreditamento per i professionisti sociosanitari
Attualità

Home Care Premium 2025–2028: appello dell’Amministrazione per l’accreditamento per i professionisti sociosanitari

- Spazio Pubblicitario 02 -

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 24 settembre 2025 – Appello da parte dell’Amministrazione di Chieti a rispondere all’avviso di manifestazione di interesse per l’accreditamento di professionisti e operatori socio-sanitari, in vista dell’attuazione del progetto Home Care Premium 2025–2028 promosso dall’INPS. Il programma, rivolto a dipendenti e pensionati pubblici e ai loro familiari non autosufficienti, prevede il potenziamento dei servizi domiciliari attraverso il coinvolgimento di figure qualificate – si apprende dalla nota stampa. Nel link l’avviso: https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/avviso-pubblico-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-professionisti-accreditati-per-lerogazione-delle-prestazioni-integrative-del-progetto – html “È un’opportunità concreta che rafforza l’assistenza domiciliare e supporta i nuclei familiari in difficoltà ma servono più forze in campo, quelle che ad oggi hanno risposto all’avviso sono meno della metà delle necessarie – dichiara l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini –. Faccio appello a quanti hanno competenze da OSS, OSA, Infermieri e Fisioterapisti, perché Home Care Premium è un progetto strategico, che integra interventi professionali di qualità con un contributo economico, per aiutare le famiglie a gestire situazioni di fragilità. Investire sull’assistenza domiciliare significa rafforzare la rete di welfare locale e sostenere davvero la qualità della vita delle persone fragili – Il nostro obiettivo è quello di costruire risposte sempre più efficaci e integrate ai bisogni delle famiglie, per farlo c’è bisogno di personale”. Per informazioni è possibile consultare il sito www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it o contattare telefonicamente il numero 0871/341566 dal lunedì al venerdì (9:30–12:30). Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marcella Piattelli – precisa la nota online. ,

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it