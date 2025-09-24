Home Care Premium 2025–2028: appello dell’Amministrazione per l’accreditamento per i professionisti sociosanitari

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 24 settembre 2025 – Appello da parte dell’Amministrazione di Chieti a rispondere all’avviso di manifestazione di interesse per l’accreditamento di professionisti e operatori socio-sanitari, in vista dell’attuazione del progetto Home Care Premium 2025–2028 promosso dall’INPS. Il programma, rivolto a dipendenti e pensionati pubblici e ai loro familiari non autosufficienti, prevede il potenziamento dei servizi domiciliari attraverso il coinvolgimento di figure qualificate – si apprende dalla nota stampa. Nel link l’avviso: https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/avviso-pubblico-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-professionisti-accreditati-per-lerogazione-delle-prestazioni-integrative-del-progetto – html “È un’opportunità concreta che rafforza l’assistenza domiciliare e supporta i nuclei familiari in difficoltà ma servono più forze in campo, quelle che ad oggi hanno risposto all’avviso sono meno della metà delle necessarie – dichiara l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini –. Faccio appello a quanti hanno competenze da OSS, OSA, Infermieri e Fisioterapisti, perché Home Care Premium è un progetto strategico, che integra interventi professionali di qualità con un contributo economico, per aiutare le famiglie a gestire situazioni di fragilità. Investire sull’assistenza domiciliare significa rafforzare la rete di welfare locale e sostenere davvero la qualità della vita delle persone fragili – Il nostro obiettivo è quello di costruire risposte sempre più efficaci e integrate ai bisogni delle famiglie, per farlo c’è bisogno di personale”. Per informazioni è possibile consultare il sito www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it o contattare telefonicamente il numero 0871/341566 dal lunedì al venerdì (9:30–12:30). Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marcella Piattelli – precisa la nota online. ,

