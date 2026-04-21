Hong Kong, aperta nuova finestra per l’Eccellenza turistica abruzzese: focus su target alto spendente e destagionalizzazione.

La delegazione abruzzese composta dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e dalla Regione Abruzzo – Dipartimento turismo ha recentemente fatto tappa ad Hong Kong, aprendo una nuova finestra sul mondo per la regione abruzzese.

Dopo il successo della missione in Giappone, la delegazione abruzzese si è recata ad Hong Kong per partecipare a un seminario turistico organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio italiana ad Hong Kong e Macao. L’obiettivo principale dell’evento è stato quello di promuovere l’Abruzzo come meta di un turismo qualificato e alto spendente, favorendo così la destagionalizzazione dell’offerta regionale.

Durante l’incontro, sono stati coinvolti operatori turistici, compagnie aeree e influencer, sottolineando l’importanza della comunicazione in questi Paesi. L’evento ha evidenziato il crescente interesse per l’Italia in Cina continentale, con un aumento del 200% degli arrivi negli ultimi anni.

La delegazione abruzzese è stata ricevuta dal Console d’Italia Carmelo Ficarra, dalla responsabile ICE Paola Belusci e dal segretario della Camera italiana Caterina Bernardini De Pace. Inoltre, hanno avuto modo di identificare le possibili traiettorie di sviluppo nel paese, gettando le basi per future collaborazioni.

Secondo il Console, Hong Kong rappresenta un hub strategico per molti settori come design, ingegneria, cosmetica e soprattutto il made in Italy, in particolare moda e gioielleria. La missione non si è limitata al solo settore turistico, ma ha coinvolto anche sei eccellenze abruzzesi del settore moda e gioielli all’evento “Phenomena Hong Kong”, organizzato da ICE con la collaborazione della Regione Abruzzo, che pone in mostra il Made in Italy.

Le dichiarazioni del presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, e del presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, evidenziano l’importanza di intercettare il mercato asiatico per l’Abruzzo e di presentare un’eccellenza regionale integrata che includa l’agroalimentare, la moda e l’artigianato.

In conclusione, la missione ad Hong Kong ha confermato l’interesse per l’Abruzzo come destinazione turistica di lusso, autentica e legata alla natura, ideale per un viaggiatore colto e alto spendente alla ricerca di un’Italia da scoprire.