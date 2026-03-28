Hong Kong: cultura e turismo in primo piano

La città di Hong Kong è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Un mix di tradizione e modernità si unisce in una cornice unica, che attrae visitatori da tutto il mondo. In particolare, Sands China presenta una mostra sull’eredità dei fuochi d’artificio a Macao presso la Sands Gallery, offrendo un’immersione nella cultura locale. Allo stesso tempo, l’Art Central rimane un punto di riferimento per gli amanti dell’arte, confermandosi come la fiera più vitale di Hong Kong. Questi eventi evidenziano la ricchezza culturale e turistica di Hong Kong, destinazione sempre affascinante per chi desidera scoprire tradizioni millenarie e creatività contemporanea.

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