Hong Kong, grattacieli in fiamme: morti e intrappolati

Un vasto incendio ha colpito un complesso di grattacieli residenziali a Hong Kong, nel quartiere di Tai Po, causando almeno 13 morti e un numero significativo di feriti. Le autorità hanno precisato che il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aggiornarsi nelle prossime ore, mentre proseguono le operazioni di soccorso e di verifica all’interno degli edifici coinvolti.

Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di mercoledì 26 novembre 2025 al Wang Fuk Court, un complesso di edilizia residenziale sovvenzionata composto da più torri ad alta densità abitativa. Le fiamme si sono propagate rapidamente lungo le impalcature di bambù e le reti protettive installate sulle facciate per lavori di ristrutturazione, interessando in sequenza diversi edifici del complesso.

I vigili del fuoco hanno innalzato in breve tempo il livello di allerta fino al grado massimo previsto dal sistema locale, mobilitando centinaia di operatori, decine di mezzi antincendio e ambulanze. Le immagini diffuse dai media locali mostrano colonne di fumo denso e lingue di fuoco che avvolgono i piani alti dei palazzi, rendendo complesse le manovre di spegnimento e di evacuazione.

Secondo i primi dati resi noti, tra le vittime figura anche un vigile del fuoco impegnato nelle operazioni di soccorso. I feriti sono almeno 15–16, alcuni in condizioni gravi. Circa 700 residenti sono stati trasferiti in centri di accoglienza temporanei allestiti nella zona, mentre le autorità stanno cercando di dare assistenza a chi ha perso la propria abitazione o non può farvi rientro in sicurezza.

L’area di Tai Po, nel nord di Hong Kong, è una delle zone più densamente popolate del territorio. Il complesso di Wang Fuk Court ospita migliaia di persone e fa parte dei programmi di edilizia agevolata avviati negli anni Ottanta. L’intensità del rogo e l’estensione dei danni hanno reso necessario anche il blocco di un tratto della principale arteria stradale della zona e la deviazione di diverse linee di autobus.

Restano da chiarire le cause esatte dell’incendio. Le prime ricostruzioni indicano un innesco avvenuto all’esterno degli edifici, sulle strutture di cantiere, con una propagazione favorita dalla presenza di impalcature e teli di protezione. Le autorità locali hanno annunciato l’apertura di un’indagine approfondita, che dovrà accertare l’origine del rogo, eventuali responsabilità e la rispondenza dei cantieri e degli edifici alle norme di sicurezza vigenti.

L’episodio riporta l’attenzione anche sul tema della sicurezza nei grandi complessi residenziali e sull’utilizzo delle impalcature in bambù, ancora molto diffuso nei cantieri di Hong Kong. Già in passato si erano registrati incidenti gravi in edifici ad alta densità, con successive richieste di rafforzare controlli e standard di prevenzione. Le istituzioni locali hanno espresso cordoglio per le vittime e assicurato che verranno messe in campo tutte le misure necessarie per sostenere i residenti colpiti e verificare le condizioni di stabilità e sicurezza delle strutture interessate dall’incendio.