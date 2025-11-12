Hospice, festa di San Martino patrono delle cure palliative

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Una giornata di calore e umanità all’Hospice: si è svolta ieri la tradizionale celebrazione della festa di San Martino, patrono delle cure palliative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un momento che ha coinvolto pazienti, famigliari, operatori sanitari in un clima di partecipazione e vicinanza – viene evidenziato sul sito web. La mattinata si è aperta alle 11.30 con la messa celebrata nell’area condivisa dell’Hospice dal cappellano don Pietro, momento di preghiera e raccoglimento – recita il testo pubblicato online. Nel pomeriggio il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, ha portato il saluto ai malati e alle loro famiglie e il ringraziamento dell’azienda a tutto il personale della struttura per l’impegno quotidiano nel garantire assistenza e dignità ai pazienti – Accanto a Di Giosia, il direttore della Uoc Hospice e cure palliative, Franca Di Renzo e tutto il personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A seguire, spazio all’arte e all’emozione con la compagnia teatrale “Gli Sbandati” di Teramo che ha proposto una rappresentazione dedicata a San Martino, offrendo ai presenti momenti di leggerezza e riflessione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa si inserisce nel percorso di umanizzazione delle cure che l’azienda promuove da tempo, valorizzando la rete delle cure palliative come luogo di accoglienza, ascolto e dignità. “In giornate come questa celebriamo non solo un santo, ma una visione della cura che mette al centro la persona, in tutta la sua unicità. E l’Hospice è il luogo dove questa visione prende forma, ogni giorno, con discrezione e amore”, ha dichiarato Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. VIDEO Ufficio stampa ASL TERAMO 12.11.2025

