Hotel Cristallo, pubblicata la gara d’appalto per i lavori di riqualificazione

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Prosegue l’iter amministrativo per il recupero della struttura comunale “Hotel Cristallo” a Fonte Cerreto – riporta testualmente l’articolo online. Con apposita determinazione dirigenziale ? stata disposta la pubblicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, interamente finanziato con le risorse del Programma Restart, stanziate con Delibera CIPE 16/2020. L’intervento, il cui progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta comunale nei mesi scorsi, rappresenta un passaggio fondamentale per la riqualificazione di una delle strutture strategiche dell’area del Gran Sasso e, in particolare, della porta di accesso a Campo Imperatore – La gara sar? svolta con procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente pi? vantaggiosa – si apprende dal portale web ufficiale. “Con la pubblicazione della gara compiamo un ulteriore passo concreto verso la riqualificazione dell’Hotel Cristallo – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi –. Dopo l’approvazione del progetto, entriamo ora nella fase operativa che consentir? di restituire piena funzionalit? a una struttura simbolo di Fonte Cerreto – Si tratta di un intervento strategico che si inserisce in una visione complessiva di rilancio del comprensorio del Gran Sasso, percorso che stiamo portando avanti in sinergia con il consigliere comunale con delega allo sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia, e con il Centro turistico del Gran Sasso, per rafforzarne l’attrattivit? turistica, la sostenibilit? e le opportunit? di sviluppo economico e occupazionale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it