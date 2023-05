Hub delle competenze: al via il gruppo di lavoro e il cronoprogramma delle attività

- Advertisement -

L’Aquila, 16 maggio – E’stato formalizzato questa mattina, nel corso di una riunione svoltasi a Palazzo Silone all’Aquila, il Gruppo di Lavoro dell’Hub delle Competenze, la cabina di regia regionale nata per velocizzare e migliorare la qualità della spesa sui fondi per lo sviluppo territoriale – Il progetto, che vede il coordinamento del Formez, costituisce il cuore del nuovo corso della programmazione unitaria della Regione Abruzzo, finalizzato ad affiancare le amministrazioni locali nella redazione dei progetti e nella comprensione dei regolamenti tecnici, in modo da favorire la messa a terra dei fondi in tempi rapidi e velocizzare la chiusura di quelli ancora in corso – recita il testo pubblicato online. Obiettivo, spendere subito e bene le ingenti risorse della nuova programmazione FESR ed FSE+ e quelle della nuova programmazione nazionale FSC. Definito anche il cronoprogramma delle attività: primo obiettivo, a partire dal prossimo mese di luglio, il supporto “in loco” agli enti territoriali, cui si accompagnerà la contemporanea mappatura dei fabbisogni specifici dei territori – precisa il comunicato. Previsto anche un programma di interventi formativi per il personale delle pubbliche amministrazioni, in linea con gli obiettivi del PRIGA, il Piano di rigenerazione amministrativa, approvato dalla Giunta regionale lo scorso dicembre – A margine dell’incontro, la riunione con Anci e UPI cui è stato presentato il nuovo strumento della programmazione, in vista di una collaborazione tesa a favorire la disseminazione degli obiettivi comuni di rafforzamento della capacità amministrativa, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Com.Eu/2023/05/16)

