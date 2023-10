Hub delle Competenze: Quaresimale, la Regione vicina al personale e agli amministratori degli enti locali

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– Avezzano, 4 ott. L’assessore regionale Pietro Quaresimale è intervenuto oggi a Teramo al 13° focus group realizzato nell’ambito del Progetto Hub delle Competenze, l’azione mirata che la Regione sta attivando per aiutare i Comuni a spendere bene e velocemente i fondi disponibili della Programmazione 2021-2027. I 16 Focus Group, di cui il Progetto Hub si avvale, hanno lo scopo di mappare i fabbisogni degli enti locali abruzzesi.

I destinatari dei focus group sono sindaci, RUP, tecnici e progettisti interni ed esterni, coinvolti nei progetti finanziati dai fondi Regionali /FSC/FSE/FESR/PNRR in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “La Regione – ha affermato l’assessore – si avvicina ai tecnici e agli amministratori locali per intercettare i fondi, non perderli e gestire le risorse della programmazione FESR e FSE + 21-27. In particolare per questo ultimo ho già dato l’avvio a diversi Avvisi, sia nell’ambito dell’occupazione, che nell’ambito delle competenze attraverso la formazione: con Abruzzo Include2 che prevede tirocini di inclusione lavorativa per persone e nuclei familiari svantaggiati e/o a rischio esclusione, con l’Avviso sulla riqualificazione professionale di quei lavoratori di imprese che insistono nelle aree di crisi complessa, con gli Avvisi pubblici che riguardano gli Istituti tecnologici superiori (Its) per i quali la Regione è pronta a finanziare corsi di Alta formazione”.2023/10/04 A.SIGIS

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it