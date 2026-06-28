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Eventi e Cultura

“I Cantieri dell’Immaginario” a L’Aquila (AQ)

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Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Dal 4 luglio al 6 agosto 2026 torna a L’Aquila uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate abruzzese: “I Cantieri dell’Immaginario”, la rassegna che unisce teatro, musica, danza e arti performative nel cuore della città, nell’anno di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Il cartellone 2026 propone oltre un mese di spettacoli tra la Scalinata di San Bernardino, il Teatro San Filippo, il Teatro dei 99, il Parco del Castello, il borgo di Capitignano e altri luoghi simbolo del territorio aquilano – La manifestazione, coordinata dal TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo, conferma anche quest’anno la sua vocazione multidisciplinare e diffusa – viene evidenziato sul sito web. Ad aprire la rassegna, sabato 4 luglio, sarà il grande evento inaugurale con “Roberto Bolle and Friends”, spettacolo firmato dal celebre étoile insieme a ballerini internazionali – precisa la nota online. Nei giorni successivi spazio a teatro, concerti, danza, jazz e musical con protagonisti del panorama nazionale e internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra gli appuntamenti più attesi: Giovanni Allevi con Musica dall’anima; Gaetano Curreri con Io sono le mie canzoni; Stefano Bollani Trio; Giorgio Panariello; Arisa Live Tour; Omar Pedrini Quintet; Ermal Meta – Live Estate 2026; il musical “Jekyll & Hyde”; omaggi a Lucio Battisti, Rossini, Gabriel D’Annunzio e alla musica italiana d’autore – Il programma include inoltre spettacoli dedicati alla danza contemporanea, produzioni del Teatro Stabile d’Abruzzo, concerti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, eventi jazz e incontri tra musica e divulgazione scientifica – I biglietti saranno disponibili online su Ciaotickets a partire dal 6 maggio alle ore 15. 📅 Date: dal 4 luglio al 6 agosto 2026 📍 Luoghi: L’Aquila (AQ) – Scalinata di San Bernardino, Teatro San Filippo, Teatro dei 99 e altre location 🎟 Biglietti online: disponibili dal 6 maggio 🌐 Info e programma completo: I Cantieri dell’Immaginario

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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