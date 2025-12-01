«I miei figli senza cibo, aiutatemi»: l’appello di Carmine

Un uomo del Vastese, Carmine Palomba, ha chiesto aiuto alla nostra redazione raccontando una situazione di forte difficoltà economica e familiare e chiedendo che, sul suo caso, «sia applicata la legge italiana» come per tutti i cittadini.

«Mi rivolgo a voi perché non ho più alternative», scrive Carmine. «Mi chiamo Carmine Palomba, vivo nel Vastese, e sto affrontando una situazione che nessun cittadino italiano dovrebbe affrontare da solo».

Nella sua testimonianza, Carmine racconta di essere rientrato in Italia dopo «un periodo difficilissimo all’estero», durante il quale avrebbe perso il lavoro e sarebbe stato derubato, fino a ritrovarsi «senza un reddito stabile e senza una casa».

Al centro della sua richiesta ci sono soprattutto la moglie e i figli, che si troverebbero all’estero in condizioni di forte disagio. «Mia moglie, dall’altra parte del mondo, è malata e non può curarsi. I miei figli — due minorenni — stanno vivendo senza cibo e con il rischio concreto di restare senza elettricità», scrive ancora.

Secondo quanto riferisce nella sua mail, dopo il rientro in Italia l’Ambasciata gli avrebbe indicato di rivolgersi ai servizi sociali del territorio. «Ho fatto tutto quello che mi è stato chiesto: ho presentato documenti, ISEE pari a zero, email ufficiali, dichiarazioni, e ho raccontato la situazione più volte, con rispetto e dignità», afferma Carmine, che però sostiene di non aver ottenuto risposte risolutive: «Fino ad oggi, nessun aiuto concreto. Sono stato rimbalzato tra uffici e comuni, trattato con diffidenza, come se fossi io il problema».

Carmine sottolinea di non chiedere denaro, ma un intervento istituzionale sul suo caso: «Non chiedo soldi a nessuno. Chiedo solo che la mia famiglia non venga abbandonata. Chiedo che venga applicata la legge italiana, la stessa che viene applicata in tutti i Comuni d’Italia in casi di emergenza sociale».

«I miei figli non hanno cibo. Mia moglie è malata e non può essere curata. Io sto facendo di tutto, ma da solo non ce la faccio più», scrive ancora, spiegando di essere pronto a fornire tutta la documentazione utile: «Metto a disposizione documenti, email ufficiali con Ambasciate e Farnesina, prove della mia situazione familiare, recapiti dei servizi sociali coinvolti, contatti e tutte le informazioni necessarie per verificare ogni parola. Io non ho nulla da nascondere. Ho solo paura di perdere la mia famiglia se non arriva un aiuto subito».

Il suo appello si chiude con una richiesta semplice ma accorata: «Vi prego di dare voce alla mia storia. Non solo per me, ma perché quello che mi sta accadendo non dovrebbe accadere a nessun cittadino».

La redazione resta a disposizione delle amministrazioni e dei servizi competenti che volessero fornire chiarimenti, aggiornamenti o repliche sulla situazione descritta