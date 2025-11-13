IGINIO MASSARI ALTA PASTICCERIA TORNA NEL CENTRO DI PESCARA

Cs-Iginio-Massari-Pescara_13.11.25.pdf Pescara, 13 novembre 2025 – Per il quinto anno consecutivo torna a Pescara, in collaborazione con Borgo Fontescura di Alessandro Costantini, il Pop-Up di Iginio Massari Alta Pasticceria. Localizzato nel cuore della città abruzzese, in via Trento 29, il negozio propone un’ampia selezione di dolci come macarons, praline, cremini, dragée, torte confezionate, plum cake, mousse, biscotti, tavolette di cioccolato, i prodotti confezionati per le festività natalizie e gli iconici Maritozzi. Tra le novità di quest’anno anche un Panettone in edizione limitata, con ricetta esclusiva realizzata in occasione del prestigioso torneo internazionale di tennis Nitto ATP Finals in corso a Torino: un’interpretazione del classico lievitato della famiglia Massari, in formato 500 grammi, con mirtillo e limone canditi. Indiscussi protagonisti sono proprio i celebri lievitati di Iginio Massari Alta Pasticceria: il Panettone, il vero Re dei lievitati, il Panettone senza Canditi, variante riequilibrata con fave di tonka, più vaniglia, più miele e senza uvetta e mandorle, il Panettone senza Lattosio, il Panettone al Cacao e Cioccolato, con impasto arricchito con cacao e gocce di cioccolato fondente e al latte della selezione Massari, il Panettone al Pistacchio, con cremini al pistacchio e arancia candita. E ancora: il Panettone al Cioccolato e Lampone, in Edizione Limitata, realizzato con impasto al cacao e cioccolato e arricchito con lamponi canditi, glassa al lampone e zucchero cristallino. Ad arricchire ulteriormente l’offerta, tradizionalmente verso il sold-out già prima di Natale, c’è un grande classico: il Pandoro tradizionale, realizzato con una lavorazione che ne esalta la morbidezza e sprigiona i sentori di vaniglia. Via Trento 29, Pescara Tutti i giorni, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00