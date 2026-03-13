Il bambino: impatto del fenomeno meteorologico

Il tema dell’El Niño è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando essere uno dei trend più ricercati online. Secondo le ultime informazioni, la NOAA ha annunciato la possibilità di un ritorno del fenomeno, previsto come ‘storico e intenso’. Questa previsione ha destato preoccupazione e interesse, considerando anche l’avvertimento riguardante la probabilità di un ‘súper El Niño’ verso la fine dell’anno in corso.

In un contesto di transizione verso una primavera neutrale, si registrano segnali che potrebbero indicare un’evoluzione verso l’El Niño durante l’estate. Questo fenomeno meteorologico è noto per avere impatti significativi sulle condizioni climatiche globali, con conseguenze che possono variare da regione a regione.

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