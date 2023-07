“Il Centro dopo il Populismo”, L’Onorevole Merlo presenta il suo libro in Piazza Torlonia

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Confronto in piazza tra amministratori sul ruolo della politica Nel “bipolarismo populista” si evidenzia sempre di più la necessità di riscoprire la categoria del Centro e, nello specifico, l’importanza di ridelineare una concreta e credibile “politica di centro”. È questo il messaggio di Giorgio Merlo, ex parlamentare dal 1996 al 2013 ed oggi sindaco di Pragelato che sarà protagonista venerdì pomeriggio alle 18, in piazza Torlonia per presentare il suo libro “Il Centro dopo il populismo”. Un’occasione per accendere un dibattito politico nel territorio regionale, alla vigilia dell’importante appuntamento che richiamerà gli elettori alle urne il prossimo 2024 per nominare la nuova amministrazione della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Esponente di spicco del cattolicesimo politico e sociale del nostro paese, sarà presente anche l’Onorevole Giuseppe Fioroni, che evidenzia una veridicità critica del populismo, per disegnare un percorso di recupero della politica che può e deve ritornare protagonista – si legge sul sito web ufficiale. Non mancherà l’intervento del primo cittadino di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. Allo stesso tempo, ci sarà modo di confrontarsi con gli amministratori locali, sindaci, consiglieri provinciali e politici regionali e con gli ospiti dell’evento, l’onorevole Giuseppe Fioroni, il dott. Umberto Occhiuzzi e il giornalista Eliseo Palmieri – precisa la nota online. La moderazione dell’incontro è affidata alla voce autorevole del presidente dell’Odg Abruzzo, Stefano Pallotta, mentre ad aprire il dibattito ci penserà l’Arch. Giuseppe Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. Secondo appuntamento, quindi, per l’estivo Giardino Letterario, promosso da “Tempi Nuovi” in collaborazione con il Comune di Avezzano per dare spazio al dibattito, alla cultura e al profumo dei libri.

