“Il Cortile di Celestino” 2025: Un Viaggio tra Fede, Storia e Cultura nel Cuore dell’Aquila

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Seconda edizione della rassegna “Il Cortile di Celestino”, un’iniziativa promossa e sostenuta dall’Amministrazione Comunale dell’Aquila con l’obiettivo di diffondere i valori del messaggio ecumenico e la figura di Celestino V, sia dal punto di vista religioso che storico – riporta testualmente l’articolo online. Il ricco calendario di appuntamenti, illustrato dall’Assessore al Turismo Ersilia Lancia, si snoderà dall’11 aprile fino al mese di dicembre 2025, offrendo incontri, dibattiti e conferenze a carattere tematico – Come sottolineato dall’Assessore Lancia, l’edizione 2025 de “Il Cortile di Celestino” si inserisce strategicamente nelle politiche di promozione della città dell’Aquila e del suo territorio, valorizzando ulteriormente la Perdonanza Celestiniana, riconosciuta dal 2019 come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, e l’unicità della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, inserita tra i luoghi di rilevante interesse spirituale nell’ambito dell’Anno Giubilare – si apprende dalla nota stampa. Il programma, consultabile integralmente al link https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – viene evidenziato sul sito web. it/archivio3_notizie_0_10538.html, prevede un’articolata serie di eventi che spaziano dai “Valori del Giubileo” (previsto per l’11 aprile 2025 alle ore 16:30 presso la Basilica di Collemaggio) alla “Promozione dei Territori: Incontri Unpli Anci” (in programma per il 29 aprile 2025 alle ore 10:30 presso la Sala Rivera). Tra gli altri appuntamenti di rilievo si segnalano l’incontro dedicato a “San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capestrano, San Giacomo della Marca – viene evidenziato sul sito web. Uomini di Dio, Uomini per gli Uomini” (25 aprile 2025 ore 17:30, Basilica di Collemaggio), il “Giubileo delle Persone con Disabilità: Una Riflessione sull’Accessibilità dei Luoghi di Fede e di Cultura” (30 aprile 2025 ore 17:00, Palazzetto dei Nobili), e l’iniziativa “Incontro con Don Luigi Maria Epicoco” (27 maggio 2025 ore 17:00, Palazzetto dei Nobili). La rassegna proseguirà nei mesi successivi con ulteriori incontri e momenti di riflessione, culminando negli eventi di ottobre e dicembre dedicati al “Giubileo della Spiritualità Mariana” e al tema del “Carcere, la Pena, la Speranza: Una Riflessione a Margine del Giubileo dei Detenuti”. “Il Cortile di Celestino” si configura dunque come un’importante occasione per approfondire la figura di Celestino V, i valori del Giubileo e per promuovere la ricchezza storica, culturale e spirituale del territorio aquilano –

